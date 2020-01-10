Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение. Луна почти полностью зайдет в полутень Земли.

Уникальное природное явление начнется после восьми вечера по московскому времени и продлится четыре часа. Момент наибольшей фазы наступит в 22:10. Луна будет располагаться над горизонтом на всей территории страны, а значит, и видно явление будет из любого региона.

Подобную картину смогут наблюдать и жители других стран Европы. Всего же в этом году будет четыре лунных затмения.