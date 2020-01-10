Международный кинофестиваль в Чите проведут в начале июня

Международный кинофестиваль в Чите проведут в июне. Уже названы конкретные даты, когда состоится кинопраздник: 4-7 июня 2020 года. Об этом сообщает ГТРК "Чита".

Для всего региона Забайкальский международный кинофестиваль является важнейшим культурным событием. Он пройдёт уже в девятый раз. По словам организаторов, как всегда зрителям представят новые киноработы самых разных стилей и направлений, авторские и жанровые фильмы. Пройдут мастер-классы, мэтры киноискусства посетят региональные площадки с творческими встречами.

Отдельно пройдет конкурс сценариев, а также ставшая очень популярной программа короткометражного фильма. Ожидается, что в Читу как обычно приедут популярные актеры и режиссеры, чтобы рассказать о современном кинематографе.