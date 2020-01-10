Зеленский: версия о ракете не подтверждена, но и не исключена

Версия о том, что в украинский самолет в Иране попала ракета, не исключается, однако пока не подтверждена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На своей странице в Facebook он призвал всех международных партнеров, прежде вчера правительства США, Канады и Великобритании, предоставить имеющуюся у них информацию о катастрофе в распоряжение комиссии по расследованию. По его словам, украинские эксперты, входящие в комиссию, продолжают работу.

"Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования", — добавил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что основная цель – установить истину, так как "ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов". Также он сообщил, что в пятницу проведет разговор с госсекретарем США Майком Помпео.



Рано утром 8 ноября Boeing 737-800, принадлежащий "Международным авиалиниям Украины", разбился через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. На его борту находились 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады. Все они погибли.

О том, что самолет мог быть сбит иранской ракетой, заявил премьер Канады Джастин Трюдо. Позже эту же версию выдвинул британский премьер Борис Джонсон. В Иране все эти заявления назвали психологической атакой.