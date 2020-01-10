Александрова вышла в финал турнира в Шэньчжэне, обыграв Мугурусу

Российская теннисистка, 34-я ракетка мира Екатерина Александрова в полуфинале турнира WTA в китайском Шэньчжэне за один час 18 минут обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу – 6:4, 6:3.

Александрова четырежды подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи, а у Мугурусы, занимающей 35-е место в рейтинге WTA, шесть эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейка из двух.

Таким образом, россиянка вышла в финал турнира, где сыграет с победительницей противостояния Елена Рыбакина (Казахстан) – Кристина Плишкова (Чехия).