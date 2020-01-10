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Фильм "Вторжение" 31 минута назад

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10 января 202011:51 Олег Пакшин

"Вторжение" Бондарчука обогнало по сборам "Звездные войны"

"Вторжение" Бондарчука обогнало по сборам "Звездные войны"

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" стал одним из лидеров по итогам новогодних каникул в России. Картина собрала 750 миллионов рублей и по этому показателю обогнала даже знаменитые "Звездные войны". "Вторжение" посмотрели уже более двух миллионов человек, но за билетами по-прежнему очереди.

"Вторжение" уже вызвало настоящее притяжение зрителей в кинотеатры. Более двух с половиной миллионов человек посмотрели фильм за первые новогодние праздники. И это только начало! В кинотеатры возвращаются те, кто уезжал на каникулы и кто готов пережить "Вторжение" снова.

- Хороший фильм! Еще раз сходила бы, показала бы детям.

- Серьезно, мощно, современно, и ничем не хуже западных блокбастеров.

Кино-катастрофа, где в центре апокалипсиса оказываются знакомые каждому улицы российской столицы. Чтоб увидеть такое в кино, пришли даже те, кто обычно не смотрит отечественные фильмы.

- Мы никогда не ходили на русские фильмы, но в этот раз решили пойти. Нам очень понравилось, нам понравилась операторская работа, монтаж, режиссерская работа!

- Столько спецэффектов, такая история любви, и вообще все круто!

Москва, затопленная миллионами кубометров воды, и небывалые спецэффекты, ради которых художники отрисовали более 2000 кадров абсолютно с нуля, это визуальная составляющая "Вторжения", но, как выяснилось, зрителям важно не только это — те, кто выходят из кинозалов, отмечают любовную линию и юмор в фильме.

- Там много спецэффектов, шутки есть, и просто интересный сюжет.

После контакта с пришельцем у главной героини Юлии открываются сверхспособности. Неведомая сила растет в ней день ото дня, и этим заинтересовались не только ученые и военные, но и… инопланетяне. Есть ли шанс противостоять вторжению из космоса?

В команде "Вторжения" трое актеров из знаменитого экипажа "Т-34", легендарного фильма, который взорвал кинозалы год назад. Что поможет им победить теперь в современном мире, где и сама техника против человека? Фильм, который заставляет думать, — во всех кинотеатрах страны и в эти выходные.

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