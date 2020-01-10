В Ростове-на-Дону гнали водку из воды из уличного бассейна

Около 100 тысяч бутылок контрафактной водки и 4 тысячи литров спиртосодержащей жидкости обнаружили оперативники на территории частного дома в Ростове-на-Дону, где располагался нелегальный цех по производству алкоголя, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Водку, как показала экспертиза, умельцы готовили из неочищенной воды из уличного бассейна. Сбывали ее в пределах города, следователи сейчас устанавливают торговые точки, куда отправлялся контрафакт.

По предварительным данным, нечистоплотные бутлегеры успели заработать более 17 миллионов рублей. Теперь им грозит до шести лет в колонии, суда они будут дожидаться под домашним арестом.