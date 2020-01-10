Новости Общество

Все видео этой рубрики
10 января 202011:33

В отношении заведующей роддома возбудили дело после травмирования и смерти детей

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования новорожденных в московском роддоме номер 27. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Дело в отношении заведующей роддома Марины Сармосян возбудили по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В данный момент она находится под домашним арестом. Несколько врачей учреждения отстранены от работы, полностью уволено руководство роддома.

Сейчас расследуются четыре случая смерти детей либо рождения со серьезными осложнениями. При этом роддом номер 27 считался одним из лучших в столице и гордился тем, что здесь гораздо реже, чем в среднем по Москве, прибегают к процедуре кесарева сечения. Президент Лиги пациентов, член экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский считает, что от кесарева врачи отказывались умышленно – ради улучшения показателей роддома.

"В этом роддоме сложилась под влиянием главного врача, в чем, видимо, ее вина и есть, определенная школа отношения к беременным и к родам. В тех случаях, которые я успел изучить, в основном речь шла о том, чтобы не делать кесарево до последнего момента", – рассказал Саверский.

Одна из потерпевших, рожавшая в данном учреждении второго ребенка, рассказала, что роды проходили тяжело, она просила врачей сделать кесарево сечение. Однако акушеры отказались провести это процедуру. Вместо этого они воспользовались так называемым приемом Кристеллера – начали давить на живот роженицы. При таком методе существует серьезный риск нанести вред младенцу. В результате у женщины родилась дочь с тяжелыми травмами: без ежедневной паллиативной помощи она не выживет.

Теперь следствию и суду предстоит определить степень вины каждого из работников роддома, причастных к случаям травмирования детей.

Сейчас в 27-й роддом сейчас назначен новый руководитель, медучреждение работает в обычном режиме.

Сейчас

11:17

Инцидент с Ми-8: в вертолете было 13 детей

10:25

Зеленский: версия о ракете не подтверждена, но и не исключена

09:20

Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре

07:19

Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

05:29

Актриса Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

05:07

С марта 2020 года открываются регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном

01:15

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми потушен

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Зеленский: версия о ракете не подтверждена, но и не исключена

Зеленский: версия о ракете не подтверждена, но и не исключена

1 час назад
Стала известна причина экстренной посадки Ми-8 в Красноярском крае

Стала известна причина экстренной посадки Ми-8 в Красноярском крае

1 час назад
Посольство РФ в Абхазии просит туристов избегать центра Сухума, где продолжаются протесты

Посольство РФ в Абхазии просит туристов избегать центра Сухума, где продолжаются протесты

50 минут назад
Танкер под флагом РФ столкнулся с турецкой рыболовецкой лодкой

Танкер под флагом РФ столкнулся с турецкой рыболовецкой лодкой

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 11 января

16:30

Пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель

15 января

12:00

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Все трансляции
Синоптики объяснили причины аномального тепла в России

Синоптики объяснили причины аномального тепла в России

1 час назад
После учений в Черном море начинаются маневры в Каспийском

После учений в Черном море начинаются маневры в Каспийском

5 часов назад
Apple рассказала, как и зачем сканирует фото пользователей

Apple рассказала, как и зачем сканирует фото пользователей

1 час назад
На Урале сироту-инвалида забрали у опекуна

На Урале сироту-инвалида забрали у опекуна

1 час назад
США заявили, что не знали о конкретных планах иранского генерала Сулеймани

США заявили, что не знали о конкретных планах иранского генерала Сулеймани

4 часа назад
Forbes: после сделки с США в России появились два долларовых миллиардера

Forbes: после сделки с США в России появились два долларовых миллиардера

9 часов назад
Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

4 часа назад
Пятый этап "Дакара": команда "КамАЗ-Мастер" заняла весь пьедестал

Пятый этап "Дакара": команда "КамАЗ-Мастер" заняла весь пьедестал

4 часа назад
Рак молочной железы: мифы, в которые нужно перестать верить

Рак молочной железы: мифы, в которые нужно перестать верить

54 минуты назад
"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

19 часов назад
"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории проката

"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории проката

09.01.2020 09:34
Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

07.01.2020 20:45
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

30.12.2019 08:22
Мексиканский вулкан-хулиган Попокатепетль опять надымил на три километра. Видео

Мексиканский вулкан-хулиган Попокатепетль опять надымил на три километра. Видео

18 минут назад
В Ростове-на-Дону гнали водку из воды из уличного бассейна

В Ростове-на-Дону гнали водку из воды из уличного бассейна

52 минуты назад
Топ-менеджер разработчика World of Tanks создаёт политическую партию

Топ-менеджер разработчика World of Tanks создаёт политическую партию

59 минут назад
Летел боком на встречку: момент смертельного ДТП в Бердске попал на видео

Летел боком на встречку: момент смертельного ДТП в Бердске попал на видео

1 час назад
Умершая женщина вернулась к жизни на своих похоронах

Умершая женщина вернулась к жизни на своих похоронах

1 час назад
Александрова вышла в финал турнира в Шэньчжэне, обыграв Мугурусу

Александрова вышла в финал турнира в Шэньчжэне, обыграв Мугурусу

1 час назад
Самый ожидаемый "китаец" Geely Coolray получит выгодный мотор Volvo

Самый ожидаемый "китаец" Geely Coolray получит выгодный мотор Volvo

1 час назад
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

2 часа назад
Российский искусственный интеллект помог открыть неуловимую частицу на Большом адронном коллайдере

Российский искусственный интеллект помог открыть неуловимую частицу на Большом адронном коллайдере

2 часа назад
Теннис. Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup

Теннис. Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup

2 часа назад
Россия усиливает санитарный контроль из-за вспышки пневмонии в Китае

Россия усиливает санитарный контроль из-за вспышки пневмонии в Китае

2 часа назад
В Таиланде вооруженный мужчина ограбил ювелирный магазин, есть погибшие

В Таиланде вооруженный мужчина ограбил ювелирный магазин, есть погибшие

3 часа назад
На Чукотке нашли пропавшего 16 дней назад оленевода

На Чукотке нашли пропавшего 16 дней назад оленевода

4 часа назад
В Южно-Сахалинске трехэтажный дом утонул в клубах пара

В Южно-Сахалинске трехэтажный дом утонул в клубах пара

4 часа назад
"Спартак" установит памятник Нетто на территории стадиона

"Спартак" установит памятник Нетто на территории стадиона

4 часа назад
В приграничном Благовещенске зафиксировано два случая пневмонии

В приграничном Благовещенске зафиксировано два случая пневмонии

4 часа назад
Топ-10 стран-лидеров экономики данных

Топ-10 стран-лидеров экономики данных

4 часа назад
Суд Магадана огласил приговор по делу об изнасиловании и убийстве 4-летней девочки

Суд Магадана огласил приговор по делу об изнасиловании и убийстве 4-летней девочки

5 часов назад
Актриса Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

Актриса Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

6 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку