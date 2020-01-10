Мексиканский вулкан-хулиган Попокатепетль опять надымил на три километра. Видео

Известный своим "бурным нравом" вулкан Попокатепетль, расположенный в 50-ти километрах от столицы Мексики, вновь проявил активность. Как сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий, 9 января он выбросил столб пепла на высоту 3 километра.

При этом на снимках камер наблюдения за ним было видно, что вершина Попокатепетля покрыта раскаленными продуктами извержения. Приближаться к нему сейчас не рекомендуют ближе, чем на 12 километров.

При этом эвакуации людей или прекращения трудовой деятельности в районе вулкана пока не предусмотрено, передает РИА Новости.

Название самого активного вулкана Мексики Попокатепетль, который поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из символов страны, переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора".

В предыдущий раз он выбрасывал столб пепла на километр весной минувшего года.