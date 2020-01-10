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10 января 202011:10

Вратарь "Нэшвилла" забил через всю площадку и стал первой звездой дня в НХЛ. Видео

nhl.com

Голкипер "Нэшвилл Предаторз" Пекка Ринне, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Чикаго Блэкхоукс" (5:2), признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Ринне, отметивший в ноябре прошлого года 37-летие, стал первым вратарем с 2013 года, кому удалось забить гол. Финн – 12-й голкипер в истории лиги, записавший на свой счет шайбу.

Второй звездой дня назван нападающий "Бостона" Давид Пастрняк, оформивший хет-трик в игре против "Виннипега". 23-летний чех с 35 голами в 45 играх является лидером гонки снайперов в НХЛ. Третьей звездой стал защитник "Рейнджерс" Энтони Дианджело, набравший в противостоянии с "Нью-Джерси" пять очков – три шайбы и две передачи.

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