Инцидент с Ми-8: в вертолете было 13 детей

На борту вертолета Ми-8, который совершил экстренную посадку на Таймыре, находились 13 детей.

Как сообщила агентству "Интерфакс" врио главы администрации сельского поселения Хатанга Анна Бетто, это дети охотников-оленеводов, которые учатся в школе-интернате в Хатанге. Они возвращались из дома, где были на каникулах.

Посадка прошла благополучно. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что у детей нет ни царапин, ни ушибов, все целы. В ближайшее время их заберет резервный вертолет. За состоянием здоровья всех школьников будет наблюдать главврач больницы в Хатанге.

Ми-8, принадлежащий авиакомпании "Красавиа", летел из северного поселка Сындасско в Хатангу. На его борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа. Причиной вынужденной посадки стал отказ одного из двух двигателей. В настоящее время температура воздуха в районе ЧП — минус 27 градусов.