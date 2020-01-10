Россияне стали чаще вывозить детей за границу

В последние годы жители России все чаще отправляются в туристические поездки со своими детьми.

Как рассказали News.ru представители крупнейших туроператоров, летом большей популярностью у семей с детьми пользуется Турция, Тунис, Испания, Кипр и Болгария, а зимой — Вьетнам, Таиланд, Арабские Эмираты и Доминиканская Республика. При этом на Мальдивские острова в период новогодних праздников пришлось более 40% от общего числа пассажиров чартеров.

Отмечается, что преимуществом у отдыхающих с детьми пользуются те страны, где в отелях есть детская анимация и работает система "все включено". В этом отношении в лидерах остается Турция, которая пользуется спросом у отдыхающих даже зимой.

Количество юных путешественников в минувшем году составило 47% от общего числа туристов, посетивших страну. На втором месте — Греция (43%).

Эксперты советуют семьям, путешествующим с маленькими детьми, всегда иметь при себе питание и воду.