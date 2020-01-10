Дональд Трамп отправил Ким Чен Ыну поздравление с днем рождения

Президент США Дональд Трамп поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с днем рождения, которое тот отмечал 8 января. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на советника президента Южной Кореи Чон Ый Ена.

Поздравительное письмо северокорейской стороне передали представители администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

"Насколько мне известно, послание было передано КНДР должным образом", – цитирует агентство Чон Ый Ена.

Ранее сообщалось, что Чон Ый Ен в Вашингтоне встретился с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном и генсекретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой. Они обсудили ядерную проблему Корейского полуострова.

7 декабря Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном и что он сомневается во враждебных действиях КНДР по отношению к США.

В июле лидеры США и КНДР встретились в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи и договорились продолжать диалог о денуклеаризации.