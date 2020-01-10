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10 января 202012:20

Нижегородка, изгонявшая бесов из сына клюшкой, признана психически нездоровой

ГТРК "Нижний Новгород"

Нижегородка, избивавшая сына клюшкой, предстанет перед судом. С июня по июль 2019 года горе-мать систематически связывала и избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой, а также вводила ребенку инъекции неизвестного препарата.

По версии следствия, вечером 25 июля в своей квартире она опять избила сына и сделала ему укол неизвестного препарата. Спустя четыре дня она была задержана. Женщину незамедлительно поместили Нижегородскую областную психоневрологическую больницу. Там было установлено, что она имеет признаки психического расстройства, которые не позволяют ей трезво мыслить и представляют общественную опасность. Врачи заключили, что женщина нуждается в принудительном лечении в спецклинике.

Как сообщает ГТРК "Нижний Новгород", по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд для принятия решение о применении принудительных мер медицинского характера.

Текст: ГТРК "Нижний Новгород"

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