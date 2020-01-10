Гон "ожил" после побега

Бывший глава Nissan Карлос Гон "ожил" после прибытия в Бейрут, передает РИА Новости. В интервью одной из местных радиостанций Гон рассказал, что с 19 ноября 2018 года он жил "под наркозом"​​​. "Я считаю, что 30 декабря 2019 года, когда я прибыл в Бейрут, я ожил, даже несмотря на то, что я беглец. Я получаю кислород, у меня снова появляется интерес к жизни, который я полностью потерял", — сказал он.

На вопрос о том, не обеспокоен ли он тем, что совершил побег, избежав наказания в демократической стране, Гон заявил, что не считает, что демократия и правосудие существуют в Японии.

"Исходя из того, что я видел, я не думаю, что в Японии есть правосудие", — сказал Гон.

Как сообщалось, Карлоса Гона арестовали 19 ноября 2018 года по подозрению в сокрытии своих доходов. Их сумма с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Он также подозревают в том, что покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов).

Весной прошлого года адвокаты внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего Гон был отпущен под подписку о невыезде. Он не имел права покидать пределы страны до суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года.

Несмотря на это, 29 декабря Гон покинул свой дом в Токио и на частном самолете вечером того же дня в ящике для музыкальных инструментов. После остановки в Стамбуле он приехал в Ливан.