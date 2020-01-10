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10 января 202012:22

Певец Юрий Антонов перенес сложную операцию на колене

Global Look Press

Певец и композитор Юрий Антонов перенес операцию на колене. Произошло это еще перед Новым годом, однако представитель администрации артиста сообщил об этом только сейчас. По его словам, певец проходит реабилитацию.

"Да, операция была перед Новым годом, – сказал источник РИА Новости. – Постепенно заживает, но процесс сложный".

Собеседник агентства добавил, что концерты, посвященные скорому 75-летию певца, скорее всего, придется отложить до его полного выздоровления. Антонов отмечает день рождения 19 февраля.

Ранее друг Антонова, бизнесмен Андрей Ковалев, сообщил "Московскому комсомольцу", что певца прооперировали в связи с "застарелой болезнью".

"Небольшая операция была, но все равно полной реабилитации пока нет, нога болит", – отметил он. На днях Ковалев побывал в гостях у Антонова и выложил в Instagram совместное фото.

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