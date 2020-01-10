Крушение "Фоккера" с 93 пассажирами: обледенение и незаконная постройка

Основной версией падения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты считается обледенение воздушного судна. Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр. Нарушений по коммерческой загрузке и центровке самолета не выявлено.

Кроме того, выявлены злоупотребления со стороны акимата Талгарского района Алматинской области Казахстана, который незаконно выдавал разрешения на строительство жилых домов у аэропорта Алма-Аты, сообщает "Интерфакс". Земельные участки в санитарно-защитной зоне аэропорта для ведения личного подсобного хозяйства, в том числе для возведения жилья, выдавались с 2015 до конца 2019 года.

27 декабря 2019 года при взлете из Алма-Аты в Нур-Султан разбился самолет Fokker-100. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил бетонный забор и врезался в строящийся двухэтажный дом. На борту самолета были 98 человек, в том числе пятеро членов экипажа. 12 человек погибли, 69 – пострадали. Среди пострадавших – девять детей.

Казахстанская авиакомпания Bek Air считает, что приостановка действия летного сертификата компании после аварии произошла с нарушением действующих правил. АО "Авиационная администрация Казахстана" не предъявило компании объяснений причин, пожаловалось руководство авиаперевозчика в министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Кроме того, у сотрудников авиакомпании были изъяты пропуска для доступа в аэропорт Алма-Аты, что не позволяет им заниматься решением повседневных задач, обслуживанием воздушных судов, которое является строго регулируемым, критически важным и сложным комплексом работ.

Руководство Bek Air запросило содействие в ускоренном восстановлении сертификата эксплуатанта для авиакомпании.