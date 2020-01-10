"Нэклис-Банк" потерял лицензию вслед за капиталом

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Нэклис-Банк".

По данным регулятора, банк полностью утратил собственные средства, у него образовался портфель потенциально невозвратных ссуд клиентов на сумму более 1,3 миллиарда рублей. Также руководство банка нарушало федеральные законы и нормативные акты Банка России.

64 процента банка принадлежит через кипрскую компанию Organat Financial Ltd Наталье Касперской — президенту группы компаний InfoWatch. Она сама обратилась в ЦБ с просьбой разобраться в ситуации с "Нэклис-банком". По ее словам, она по знакомству положила туда довольно крупный депозит и несколько лет получала проценты по вкладу. Но потом банк вдруг не смог вернуть ей депозит и предложил обменять его на долю в банке. Однако и на этом проблемы Касперской не закончились, и она написала докладную записку в Центробанк.

"После двух лет попыток разобраться с накопленными проблемами я поняла, почему ЦБ так безжалостно "косит" малые банки", — написала она на своей странице в Facebook.

Касперская рассказала ТАСС, что потеряла "довольно много денег", и теперь она пострадавшая сторона, как и любой вкладчик банка.

В "Нэклис-Банке" назначена временная администрация ЦБ. Банк занимал 251-е место в банковской системе РФ. Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 24 января.