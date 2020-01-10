МЧС: дорога на Ай-Петри открыта для всех желающих

Дорога на Ай-Петри открыта для всех желающих. Как сообщает МЧС Крыма, снежные заносы отсутствуют. Ежедневно на трассу выходит техника "Крымавтодора", очистка от выпавшего снега завершается к утру.

Сейчас погода благоприятствует туристам, так что никаких препятствий для подъема на гору нет, передает служба информации "Вести – Севастополь". Подняться на вершину можно до 15 часов, затем — направление только вниз. К счастью, в этом году схода лавин спасатели не ожидают.

Продолжает свою работу канатка до Мисхора. Правда, вскоре начнутся традиционные профилактические работы, которые продлятся примерно до конца апреля. А пока сказочные зимние маршруты ждут гостей и жителей Крыма.