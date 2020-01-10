Советы по пользованию мобильниками: говорить 2 минуты и снимать очки

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по безопасному использованию мобильного телефона, которые позволят снизить их воздействие до максимально безопасного уровня.

В частности, эксперты советуют говорить по мобильнику не больше двух минут, держать паузу между звонками не меньше 15-ти минут. Кроме того, отмечается в сообщении ведомства, "гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха".

Кроме того, отмечается: отодвинув трубку от уха даже всего на сантиметр можно в четыре раза понизить мощность излучения радиоволн и их воздействия на мозг.

Также при разговоре рекомендуется снимать очки с металлической оправой, поскольку она может способствовать увеличению интенсивности электромагнитного поля.

Не стоит класть мобильник рядом с собой во время сна и постоянно держать его при себе — например, в кармане брюк, у груди или на поясе. Лучше, чтобы он находился в сумке. Да и вообще контакты с телефоном стоит ограничивать, если в этом нет необходимости, советуют в Роспотребнадзоре.

Там также рекомендуют подносить трубку к уху после ответа абоненты, поскольку в момент вызова телефон работает на максимуме своей мощности, но уже через 10-20 секунд после начала вызова излучаемая мощность снижается до минимального уровня.

Эксперты также обращают внимание родителей на то, чтобы дети поменьше отправляли сообщения или играли во встроенные в телефон игры, поскольку регулярное и длительное напряжение на кисть и пальцы ребенка (которые пока еще растут) может вызывать нарушения костей и суставов.

Кроме того, отмечают эксперты, ребенок во время такой игры вынужден рассматривать мелкое изображение, а значит, долго смотрит на подсвеченный экран, что является нагрузкой для глаз и может очень негативно повлиять на зрение.

Впрочем, руководитель "Агентства кибербезопасности" — член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Евгений Лифшиц, комментируя РИА Новости эти рекомендации, отметил, что они применимы к старым моделям телефонов "прошлого века", уровень излучения от которых был выше.

По его словам, современные мобильные телефоны более безопасны, поскольку они "имеют менее вредящие глазам режимы" и "больше защищены от излучений".

При этом Лифшиц поддержал общие рекомендации – в частности, касающиеся того, чтобы дети пользовались мобильными телефонами как можно реже.