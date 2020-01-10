За завышение стоимости ЖКУ хотят штрафовать

Правительство намерено внести в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы для ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ.

Как пишут "Известия", документ предполагает поправку в статью 157 Жилищного кодекса. Законопроект должен подготовить Минстрой.

В настоящее время в Жилищном кодексе отсутствуют штрафы для ресурсоснабжающих организаций.

Исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина считает, что если начнут штрафовать за завышенные цены на услуги ЖКХ, это поможет снизить коммунальные платежи.

Москвина отметила, что уже можно штрафовать ресурсоснабжающие организации за предоставление некачественных услуг, таких, как перетопы или недотопы.

По ее словам, в настоящее время в квартирах нечем дышать из-за того, что тепло подается, как при 20 градусах мороза, несмотря на то, что в Москве +2.

Ранее стало известно, что плата за коммунальные услуги в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%.