Абхазские протестующие вооружились в администрации президента

Штурмовавшие 9 января здание администрации президента Абхазии вскрыли оружейную комнату. Теперь оружие находится в руках митингующих у здания людей, отметил ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба. Пока оружие не применялось.

Килба подчеркнул, что обеспечивающие порядок в центре Сухума сотрудники правоохранительных органов принципиально не вооружены. Президент Абхазии Рауль Хаджимба продолжает в полном объеме исполнять обязанности главы государства, со ссылкой на секретаря абхазского Совбеза передает ТАСС.

Без кабинетов остались некоторые сотрудники правительства и администрации. Сотрудники администрация президента переведена в здание правительства на улице Лакоба, которое располагается недалеко от здания президентской администрации.

В столице Абхазии второй день проходят акции протеста оппозиции. Вечером 10 января в Сухум приедет замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. В Москве ранее заявили, что считают происходящее в Сухуме внутренним делом республики. Российское посольство только попросило туристов избегать центра Сухума.

Митингующие в центре Сухума требуют отставки абхазского президента Рауля Хаджимбы. Обращение с призывом уйти в отставку к Хаджимбе направил абхазский парламент. 73-летний спикер абхазского парламента Валерий Кварчия после совещания с депутатами о ситуации в стране был госпитализирован с сердечным приступом. Президент Абхазии провел заседание Совбеза Абхазии, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в республике. Он призвал оппозицию к переговорам.