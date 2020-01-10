Инвалид пострадал в результате столкновения медицинского УАЗа со столбом. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, произошедшей утром в пятницу, 10 января, в Волгограде.

На записи видно, как водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в столб. После удара, мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, выпал на дорогу.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадали три человека: водитель УАЗа, инвалид, которого перевозили на автомобиле медицинской службы, и медсестра.