Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на интервью бывшего главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса местным СМИ.

Боле того, число украинских силовиков, получивших ранения и травмы не в бою немногим меньше того, кто пострадал на передовой: 10718 против 11694 человек. Огромное количество небоевых потерь связано, по мнению бывшего военного прокурора, с халатностью и плохим управлением.

Выходом из ситуации может стать военная прокуратура, считает Матиос. Однако эта структура недавно была ликвидирована украинскими властями.