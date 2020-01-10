Форвард "Милана" Пентек близок к переходу в "Тоттенхэм"

Нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пентек может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. В услугах 24-летнего польского форварда заинтересован лондонский "Тоттенхэм Хотспур".

Лондонцы уже встречались с руководством миланцев и договорились о переходе футболиста за 28 миллионов фунтов стерлингов с различными бонусами. Как сообщает британский таблоид The Sun, Пентек в ближайшие дни подпишет контракт со "шпорами", рассчитанный на 3,5 года.

Напомним, Пентек перешел в "Милан" из "Дженоа" зимой 2019 года за 38 миллионов евро. В составе "красно-черных" поляк в текущем сезоне принял участие в 18 играх во всех турнирах и забил четыре мяча. Также на его счету десять матчей и пять голов за сборную Польши.