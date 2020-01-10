"Нафтогаз" решил отсудить у России более семи миллиардов долларов

"Газовое перемирие" между Россией и Украиной, ставшее условием заключения соглашения о транзите российского природного газа через украинскую территорию, было коротким. "Нафтогаз Украины" готовит к России новые иски. Подача исков планируется в конце 2020 года или в 2021 году, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Иски в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге "Нафтогаз" подаст из-за потери использовать крымские активы. Сумма иска – порядка 5 миллиардов долларов, но с процентами, считает Витренко, можно насчитать и больше 7 миллиардов долларов. Решение трибунала глава "Нафтогаза Украины" ждет к концу 2020 года или в 2021 году, сообщает ТАСС.

Иски против России "Нафтогаз" уже подавал в сентябре 2017 года. Компания назвала свои потери в Крыму. Это производственные активы компании "Черноморнефтегаз", газ в подземном хранилище в Крыму, а также активы других дочек "Нафтогаза".

По защите инвестиций в Крыму подали иски восемь украинских компаний. Кроме "Нафтогаза" это сделали Приватбанк, миллиардер Игорь Коломойский, "Укрнафта", Ощаднабанк, "Эверест", "Стабил" и "Лугзор".

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в феврале 2014 года на Крымском полуострове и в Севастополе. Договор о принятии двух новых субъектов в Федерацию президент России Владимир Путин подписал 18 марта 2014 года.