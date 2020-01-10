США передали Украине "важные данные" по гибели "Боинга"

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко встретились с представителями США и получили важные данные по авиакатастрофе Boeing в Иране, которые будут обработаны украинскими специалистами. Об этом Пристайко сообщил в своем микроблоге в Twitter. В 15:00 должен состояться разговор Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился возле тегеранского аэропорта рано утром 8 января. Погибли 176 человек.



Премьер Канады Джастин Трюдо и британский премьер Борис Джонсон заявили, что самолет был сбит иранской ракетой по ошибке. Тегеран назвал эту информацию "психологической атакой". Зеленский сказал, что версия о ракете пока не подтверждается, но и не исключается. По данным американской разведки, "Боинг" мог быть сбит двумя зенитными ракетами.

Между тем свою помощь в расследовании крушения готов оказать Межгосударственный авиационный комитет, сообщает ТАСС. Однако пока Иран не обращался по данному вопросу. Также помощь предложил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он обсуждал катастрофу с Вадимом Пристайко, сообщает "Интерфакс".

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что пока у Берлина нет данных о том, что самолет мог быть сбит иранской ракетой. Однако он отметил, что "эти сообщения надо принимать всерьез и проверять".

Бортовые самописцы лайнера будут вскрыты 10 января в лаборатории аэропорта Мехрабад. Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что черные ящики сильно повреждены, но карты памяти разговорного и параметрического самописцев пригодны к использованию. По словам Резайефара, если иранская сторона не сможет самостоятельно их расшифровать, то прибегнет к помощи России, Франции, Канады или Украины.