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Помогите детям. Русфонд 1 час назад

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13 января 202009:00

Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о семилетней Арине Евсеенко из крымского города Судака.

У девочки тяжелое генетическое заболевание – муковисцидоз. Болезнь осложнилась опасной синегнойной инфекцией, разрушающей бронхи и легкие. При этом заболевании дыхательные пути забиваются густой слизью, а пораженные инфекцией бронхи не в силах выводить эту слизь. Арине необходим специальный прибор – откашливатель и препарат гианеб для ингаляций. Но для приобретения откашливателя и лекарства требуются большие деньги, которых в семье Арины нет.

Из письма Виктории Евсеенко, мамы Арины: "Еще до рождения дочки врачи обнаружили у нее проблемы с кишечником. Арина родилась раньше срока, у нее диагностировали заворот кишок и перитонит. Дочку сразу же забрали в Республиканскую детскую клиническую больницу (Симферополь) и экстренно прооперировали. Врачи предположили, что виной проблем было генетическое заболевание – муковисцидоз. При этой болезни в первую очередь страдают кишечник и легкие. Обследования подтвердили диагноз, сейчас у Арины любая простуда приводит к болезням бронхов и легких. В прошлом году дочку пришлось экстренно оперировать из-за спаечной непроходимости в кишечнике. А в этом году к нашим бедам добавилась синегнойная инфекция, она разрушает бронхи и легкие дочки. Арина лечится антибиотиками, но полностью справиться с синегнойной инфекцией не удается, и полноценно откашляться не получается. Легкие забиты мокротой, развивается дыхательная недостаточность. Врачи рекомендуют ингаляции с препаратом гианеб, а для очищения легких использовать специальный прибор – откашливатель. Но лекарство и прибор за счет госбюджета не выдают, а купить их самой мне не по силам. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Арины Евсеенко не хватает 737 485 руб.

Главный внештатный детский пульмонолог Республики Крым Светлана Тришина: "У Арины легочно-кишечная форма муковисцидоза. При этом заболевании дыхательные органы забиты густой слизью, которую ребенок не в силах самостоятельно откашлять. К основному заболеванию присоединилась синегнойная инфекция. Бронхи девочки уже начинают деформироваться, и без должного лечения разрушительный процесс будет продолжаться. Для полноценного очищения бронхолегочной системы от вязкой слизи необходимы ингаляции препаратом гианеб, а также специальное устройство – откашливатель. Это позволит предотвратить тяжелые осложнения и остановить развитие дыхательной недостаточности".

Стоимость откашливателя и лекарства на год 737 485 руб.

ПОМОЧЬ АРИНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, Вести.Ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях, а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 14,061 млрд руб. В 2019 году (на 31 декабря) собрано 1 436 708 893 руб., помощь получили 1917 детей. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант на проект "Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга", и грант мэра Москвы на проект "Спаси жизнь – стань донором костного мозга" и грант Департамента труда и соцзащиты населения Москвы на проект "Столица близнецов". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

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