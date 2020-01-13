Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

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Сегодня мы рассказываем о семилетней Арине Евсеенко из крымского города Судака.

У девочки тяжелое генетическое заболевание – муковисцидоз. Болезнь осложнилась опасной синегнойной инфекцией, разрушающей бронхи и легкие. При этом заболевании дыхательные пути забиваются густой слизью, а пораженные инфекцией бронхи не в силах выводить эту слизь. Арине необходим специальный прибор – откашливатель и препарат гианеб для ингаляций. Но для приобретения откашливателя и лекарства требуются большие деньги, которых в семье Арины нет.

Из письма Виктории Евсеенко, мамы Арины: "Еще до рождения дочки врачи обнаружили у нее проблемы с кишечником. Арина родилась раньше срока, у нее диагностировали заворот кишок и перитонит. Дочку сразу же забрали в Республиканскую детскую клиническую больницу (Симферополь) и экстренно прооперировали. Врачи предположили, что виной проблем было генетическое заболевание – муковисцидоз. При этой болезни в первую очередь страдают кишечник и легкие. Обследования подтвердили диагноз, сейчас у Арины любая простуда приводит к болезням бронхов и легких. В прошлом году дочку пришлось экстренно оперировать из-за спаечной непроходимости в кишечнике. А в этом году к нашим бедам добавилась синегнойная инфекция, она разрушает бронхи и легкие дочки. Арина лечится антибиотиками, но полностью справиться с синегнойной инфекцией не удается, и полноценно откашляться не получается. Легкие забиты мокротой, развивается дыхательная недостаточность. Врачи рекомендуют ингаляции с препаратом гианеб, а для очищения легких использовать специальный прибор – откашливатель. Но лекарство и прибор за счет госбюджета не выдают, а купить их самой мне не по силам. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Арины Евсеенко не хватает 737 485 руб.

Главный внештатный детский пульмонолог Республики Крым Светлана Тришина: "У Арины легочно-кишечная форма муковисцидоза. При этом заболевании дыхательные органы забиты густой слизью, которую ребенок не в силах самостоятельно откашлять. К основному заболеванию присоединилась синегнойная инфекция. Бронхи девочки уже начинают деформироваться, и без должного лечения разрушительный процесс будет продолжаться. Для полноценного очищения бронхолегочной системы от вязкой слизи необходимы ингаляции препаратом гианеб, а также специальное устройство – откашливатель. Это позволит предотвратить тяжелые осложнения и остановить развитие дыхательной недостаточности".

Стоимость откашливателя и лекарства на год 737 485 руб.

ПОМОЧЬ АРИНЕ

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