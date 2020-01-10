Меган Маркл улетела в Канаду, оставив принца Гарри в Великобритании

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл покинула Соединенное Королевство и отправилась в Канаду, где не так давно провела каникулы вместе с мужем и ребенком. На время поездки в Великобританию, где она провела всего три дня, герцогиня Сассекская оставляла сына Арчи с лучшей подругой Джессикой Малрони.

Как пишет британский таблоид The Sun, принц Гарри остался в Великобритании – улаживать вопрос с отказом от королевских полномочий. Издание отмечает, что в обозримом будущем Меган Маркл не собирается возвращаться в Британию, и, вероятно, скоро супруг отправится к ней.

8 января стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские решили сложить полномочия старших членов королевской семьи. Они намерены добиться финансовой независимости и жить попеременно то в Великобритании, то в Канаде. Ранее принц Гарри признавался, что его тяготит высокий статус и всеобщее внимание к его семье.

Днем позже стало известно, что пара не согласовывала свое решение с королевой Елизаветой II или кем-то еще из высокопоставленных родственников. По данным британских СМИ, королеву этот поступок разозлил и разочаровал.