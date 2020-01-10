Слишком часто выбегавший из кабины пилот заставил нервничать пассажиров самолета

Пассажиров самолета азербайджанских авиалиний AZAL, которые 7 января летели из Баку в Москву, заставило изрядно понервничать поведение командира воздушного судна.

Причина в том, что он слишком часто выходил в салон из кабины пилота в бизнес-класс, чтобы поговорить с сидевшим там мужчиной.

Один из пассажиров снял это на видео и разместил кадры в Сети. Затем они попали в СМИ.



Командир экипажа объяснил, что в бизнес-классе летел знакомый его жены, с которым он и выходил поговорить.

Однако пассажиров такое поведение пилота напугало, тем более что лайнер периодически попадал в зону турбулентности, сообщает News.ru.

В авиакомпании AZAL уже заявили, что по данному факту проведут служебное расследование и дадут оценку действиям командира экипажа.