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10 января 202015:12

Миллиард подарков и рекордная вовлеченность: как в ОК встретили 2020-й

Одноклассники подвели итоги активности пользователей в соцсети во время новогодних праздников. Встреча Нового 2020 года побила сразу несколько рекордов по вовлеченности пользователей благодаря набору вирусных активностей. За три дня с 30 декабря по 1 января в ОК было отправлено более 1 млрд поздравлений с помощью виртуальных подарков, пользователи посмотрели собственные персональные новогодние видеоролики 1,4 млрд раз и обменялись 500 млн стикеров в сообщениях.

Рекордный миллиард подарков

В канун Нового 2020 года и в новогоднюю ночь в ОК был установлен исторический рекорд по количеству отправленных виртуальных подарков к празднику.

За три дня 30, 31 декабря и 1 января пользователи подарили друг другу более 1 млрд подарков – в пять раз больше, чем в эти же даты в прошлом году. При этом выросло не только число подарков, но и размер уникальной аудитории отправителей и получателей: 31 декабря сервисом подарков воспользовались больше половины дневной российской аудитории ОК.

Лидером по количеству подарков среди российских регионов стала Москва. Жители столицы в эти три дня отправили более 120 млн подарков. На втором месте оказался Екатеринбург с 57 млн подарков, а замыкает тройку Краснодар, чьи жители отправили 52 млн подарков. При этом самым щедрым на виртуальные поздравления в ОК оказался житель Москвы, который в течение трех дней (30, 31 декабря и 1 января) отправил своим друзьям более 6000 подарков.

Пользователи ОК, которые всегда особенно эмоционально поздравляют своих близких во время больших праздников, в Новый год активнее всего отправляли друг другу подарки с изображением символа 2020 года – крысы, а также с Дедом Морозом и часами, отсчитывающими начало нового десятилетия.

Среди тех, кто указал страну проживания в профиле, более 70% подарков подарили жители России, на втором месте — украинцы (70 млн отправленных подарков). Жители Беларуси и Казахстана отправили друзьям 67 и 40,5 млн подарков соответственно.

Новогодние видео с поздравлением от нейросети ОК

В новогодние праздники особой популярностью в Одноклассниках пользовались созданные нейросетью ОК новогодние видео с мультипликационным поздравлением. Героем видео стал каждый пользователь, а также его друзья в образе новогодних персонажей: Деда Мороза и лесных зверушек. Этим видеороликами за новогодние праздники поделились 5,5 млн человек. А всего за праздники они собрали более 1,37 млрд просмотров.

Алгоритмы социальной сети автоматически определяли близких друзей пользователя на основе активности их взаимодействия друг с другом: написанных сообщений, оставленных комментариев, поставленных "Классов" к личным публикациям, фотографиям и видео. Затем нейросеть анализировала фотографии героев видеоролика из их фотоальбомов в ОК, выбирала самые красивые фото с лицами, автоматически кадрировала их и нативно помещала в видео в роли сказочных новогодних героев.

Массовое общение и новогодние стикеры

Никогда ещё общение людей в ОК не было таким массовым. В новогодние каникулы 2020 года пользователи отправили в два раза больше сообщений друг другу, чем годом ранее. Самым эмоциональным и популярным способом коммуникации в сообщениях стали стикеры. Если в Новый 2019 год 7,3 млн пользователей отправили друг другу в сообщениях 90,4 млн стикеров, то год спустя аудитория стикеров выросла в 3 раза – до 22,5 млн человек.

Вместе пользователи ОК поздравляли друг друга в шесть раз активнее и суммарно за все праздничные дни отправили 547 млн стикеров. Новогодние наборы стикеров, которые позволяют с помощью картинки выразить целую гамму эмоций в сообщениях, установили себе более 2,5 млн пользователей.

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