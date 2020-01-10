В Усть-Куте состав с пропаном сбил автокран

В Усть-Куте на железнодорожном переезде состав с пропаном сбил автокран, оказавшийся на рельсах. Грузовик протащило несколько десятков метров.

По информации "Новостей Усть-Кута", виновником аварии стал водитель "КамАЗа", выехавший перед поездом.

Мужчину зажало в кабине грузовика, после освобождения ему понадобилась медицинская помощь.

По предварительным данным, в результате ДТП больше никто не пострадал.