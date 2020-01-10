Спасатели полтора километра гнались за собакой, убежавшей из разбившейся машины

Пожарные из села Уват, расположенного в Тюменской области, спасли собаку, сбежавшую из машины, разбившейся в ДТП, об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

В минувший четверг, 9 января, на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск легковой автомобиль Mazda столкнулся с грузовиком. Пострадали два человека – водитель и пассажир легковушки.

"Пришедшие в себя люди вспомнили, что в машине они были не одни. Еще одним пассажиром был фокстерьер по кличке Чуня. Собаки не было рядом с местом аварии", — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших направили в больницу, а спасатели взялись за поиски животного. Им удалось найти следы, уходящие в лес, и очевидец, которые видели небольшого пса черно-белого окраса, бежавшего прочь от места аварии.

Сотрудники МЧС отправились в лес и шли по следам собаки полтора километра. Им удалось настигнуть беглеца, но перепуганное животное не сразу далось в руки.

В итоге Чуню удалось поймать, накормить, отогреть и через несколько часов вернуть хозяевам.