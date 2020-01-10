Мужчина перерисовал "Спящую красавицу", арендовал кинозал и сделал предложение возлюбленной

Житель США, режиссер и клипмейкер Ли Лочлер сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной Стхути Дэвид. Мужчина перерисовал главных героев мультфильма "Спящая красавица" студии Disney, заменив их на себя и девушку. Запись знакового момента Лочлер выложил на своем канале в YouTube.

В качестве ключевой американец использовал сцену поцелуя принцессы Авроры и принца Филиппа. Для того, чтобы перерисовать главных героев, Лочлеру понадобилось шесть месяцев. Когда все было готово, мужчина арендовал целый кинозал в театре Coolidge Corner в Бруклине. В качестве зрителей были приглашены друзья и родственники пары, а также немного людей для массовки. Стхути Дэвид не знала о происходящем до последнего момента.

В опубликованном видео заметна реакция девушки на ключевую сцену мультфильма "Спящая красавица". Дэвид явно понимает — что-то не так, поскольку главные персонажи похожи на нее и возлюбленного. После поцелуя на экране появляется кадр с коробочкой, в которой лежит обручальное кольцо. Затем рука, держащая украшение, подкидывает его, а Ли Лочлер уже не на экране, а в зале кинотеатра схватывает коробку.

Зрители начинают аплодировать, а мужчина становится на колени и произносит теплые слова: "Я люблю тебя всем сердцем, включая желудочки, предсердия и клапаны". Такое признание американец объясняет тем, что его возлюбленная работает кардиологом. В заключении Лочлер произносит главную фразу: "Будешь ли ты жить со мной долго и счастливо?". Удивленная и растроганная девушка не может сдержать своих чувств, она плачет, но в итоге соглашается.



В ноябре 2019 года итальянский депутат сделал предложение руки и сердца возлюбленной прямо в зале заседаний парламента.