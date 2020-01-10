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10 января 202016:29

В Кургане объяснили, как к слепым людям попали просроченные новогодние наборы

45.ru

В соцсетях и СМИ Кургана бурю возмущения вызвали фотографии и сообщения о том, что инвалиды по зрению получили новогодние подарочные наборы, в которых были просроченные продукты: конфеты, круассаны, сок и энергетический напиток.

Об этом сообщили родственники членов этого общества, пишет местный портал 45.ru.

Вскоре ситуацией заинтересовалось главное управление соцзащиты Курганской области. Там отметили, что продукты для подарков были предоставлены спонсором, который уже не раз помогал этому обществу, и ранее таких неприятных инцидентов не было.

В управлении соцзащиты региона пообещали провести проверку и наказать виновных.

Позже Алексей Якимов — владелец компании, которая предоставила эти подарочные наборы, заверил, что "подарки формировали из качественных товаров с нормальными сроками годности".

"Возможно, произошла ошибка – на складе могли перепутать коробки", — предположил он, добавив, что это "действительно очень неприятно" и извинился перед членами общества инвалидов по зрению.

По его словам, "если ошибка имела место, она была ненамеренная".

Поскольку основная деятельность компании связана с торговлей продовольствием, теоретически на ее складах могли появиться списанные товары, которые нечаянно попали в подарки, добавил Якимов.

Он заверил, что компания, которая помогает этому обществу, хотела бы и дальше заниматься благотворительностью, и пообещал усилить внутренний контроль, чтобы впредь не допускать подобных инцидентов.

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