Американка родила две пары близнецов за год

Жительница американского штата Флорида за год родила две пары близнецов. В марте 2019 года она родила двух сыновей, а уже в мае узнала, что снова беременна. В итоге, вторая пара близнецов появилась на свет в конце декабря.

Как сообщает WPTV, жительница Уэст-Палм-Бич Александрия Уоллистон считает, что "дважды выиграла в лотерею".

Женщина выяснила, что обе ее бабушки в свое время были беременны мальчиками-близнецами, но потеряли детей.

"Я всегда говорю, что мои бабушки послали мне своих детей, потому что две пары их близнецов умерли", – отметила Уоллистон.

По словам женщины, ухаживать сразу за четырьмя младенцами тяжело, но она все равно счастлива. Помимо сыновей многодетная мать воспитывает еще и трехлетнюю дочь.

В августе 2019 года сообщалось о жительнице Подмосковья, которая родила три двойни подряд. Всего в семье семеро детей: помимо трех пар близнецов родители воспитывают старшую дочь.