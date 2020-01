Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером декабря в АПЛ

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером английской премьер-лиги в декабре. По итогам голосования немецкий специалист обошел Уле-Гуннар Сульшера из "Манчестер Юнайтед" и Найджел Пирсон из "Уотфорда".

Под руководством 52-летнего специалиста "красные" в заключительном месяце минувшего года одержали пять побед в пяти играх. Были обыграны "Эвертон" (5:2), "Борнмут" (3:0), "Уотфорд" (2:0), "Лестер" (4:0) и "Вулверхэмптон" (1:0).

5️⃣ #PL wins

1️⃣3️⃣ points clear at the 🔝@LFC's Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for December 🔴#PLAwards pic.twitter.com/M2kbEmkS8h