Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером декабря в АПЛ

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером английской премьер-лиги в декабре. По итогам голосования немецкий специалист обошел Уле-Гуннар Сульшера из "Манчестер Юнайтед" и Найджел Пирсон из "Уотфорда".

Под руководством 52-летнего специалиста "красные" в заключительном месяце минувшего года одержали пять побед в пяти играх. Были обыграны "Эвертон" (5:2), "Борнмут" (3:0), "Уотфорд" (2:0), "Лестер" (4:0) и "Вулверхэмптон" (1:0).

5️⃣ #PL wins

1️⃣3️⃣ points clear at the 🔝@LFC's Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for December 🔴#PLAwards pic.twitter.com/M2kbEmkS8h — Premier League (@premierleague) January 10, 2020

Стоит отметить, что Клопп уже в четвертый раз в сезоне становится тренером месяца, он повторил достижение наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, установленное в сезоне-2017/2018.

Напомним, "Ливерпуль", не знающий поражений в текущем сезоне АПЛ, с 58 очками лидирует в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Юргена Клоппа на выезде сыграют с "Тоттенхэмом".