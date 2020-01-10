Сына Жванецкого избили и ограбили студенты МГИМО

За нападение у ночного клуба на 24-летнего сына сатирика Михаила Жванецкого задержаны двое молодых людей. Задержанными оказались студенты МГИМО из Казахстана.

Михаил Жванецкий и его друг на Минской улице в Москве попытались защитить девушку от хамов. И потребовали у молодых людей извинений. Но сами были атакованы и избиты. Дмитрий Жванецкий получил травму ноги, а его приятелю Филиппу Гинзбургу сломали нос. Но на этом хулиганы не успокоились. После нанесения побоев они решили поправить свое финансовое благосостояние, и забрали у Жванецкого и Гинзбурга часы и деньги, сообщает ТАСС. Общий ущерб составил 13 тысяч рублей.

Дмитрий и Филипп были госпитализированы с места происшествия. Они написали заявления в полицию.

В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса России ("Грабеж"). Второй хулиган проходит пока по делу свидетелем.