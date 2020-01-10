Сдвиг ветра и пробитый корпус: подробности инцидента с самолетом Nordwind

Российская авиакомпания Nordwind назвала причины жесткого приземления самолета Airbus A321-200 в аэропорту Антальи. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

В пресс-службе компании рассказали, что в пятницу, 10 января, при выполнении рейса без пассажиров Москва — Анталья при уходе на второй круг произошло грубое приземление из-за сдвига ветра. В дальнейшем самолет благополучно приземлился, сообщает "Интерфакс".

По данным Nordwind, на борту находился только экипаж воздушного судна. В настоящее время самолет отбуксирован в ангар для ремонта. Аэропорт работает в штатном режиме, сообщает РИА Новости, ссылаясь на генконсульство России в турецком городе.



10 января портал AirportHaber сообщил о серьезном повреждении самолета авиакомпании Nordwind при посадке в Анталье. Приземление прошло не в штатном режиме. Самолет сильно ударился о полосу носовой стойкой шасси, в результате чего был поврежден фюзеляж воздушного судна.