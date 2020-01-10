В Ленинградском зоопарке умерла кошка, прославившаяся дружбой с рысью

В Ленинградском зоопарке умерла кошка, прославившаяся в интернете благодаря дружбе с рысью. В 2007 году еще котенком Дусю посадили в вольер к более крупной представительнице ее семейства, с тех пор животные были неразлучны.

"С огромным сожалением сообщаем, что 3 января на 13-м году жизни нас покинула домашняя кошка Дуся. Дуся славилась своим необычным соседством с рысью Линдой", – сообщили на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

Животные прожили вместе 12 лет и стали любимицами посетителей зоопарка. Как рысь отреагировала на утрату подруги, не сообщается.

В ноябре печальная новость пришла из Приморского сафари-парка, где также был отмечен случай необычной дружбы между представителями разных видов. Там умер козел Тимур – товарищ тигра Амура. Парнокопытному было 10 лет, смерть наступила по естественным причинам.

О дружбе Тимура и Амура все мировое сообщество узнало в 2015 году. Тогда козла привели в вольер к тигру в качестве добычи, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор.