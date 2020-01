Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании крушения самолета

Госсекретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании крушения украинского самолета на территории Ирана. Об этом Помпео написал в Twitter.

"Разговаривал с украинским президентом, выразил глубочайшие соболезнования в связи гибелью людей в результате трагического крушения самолета "Международных авиалиний Украины", следовавшего рейсом 752, – написал госсекретарь США. – Мы поддерживаем Украину и готовы оказать поддержку и содействие в расследовании".

Spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa to express my deepest condolences for the lives lost in the tragic crash of Ukrainian International Airlines flight 752. We stand with #Ukraine and are ready to offer our support and assistance in the ongoing investigation.