В попытке переворота в Абхазии оказались замешаны украинцы

В попытке государственного переворота в Абхазии принимали участие граждане Украины.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в администрации президента Абхазии.

Отмечается, что данные граждане Украины называли себя представителями Донецкой народной республики. Сообщается, что начато расследование того, как данные украинцы оказались на территории Абхазии.

В свою очередь президент республики Рауль Хаджимба и представители оппозиции проводят в Сухуме встречу при посредничестве четырех членов Общественной палаты Абхазии, для того, чтобы прекратить конфликт.

Кроме того, в тот же день вечером Хаджимба проведет встречу с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым.

Накануне парламент Абхазии призвал Хаджимбу добровольно сложить с себя полномочия главы государства для стабилизации обстановки в стране, а министр обороны Мираб Кишмария выступил к властям и оппозиции с просьбой пойти на компромисс.

9 января представители оппозиции, штурмующие здание администрации президента Абхазии, вскрыли оружейную комнату, но пока оружие не применялось.

Сам же Хаджимба сообщил, что не поддастся давлению и остается на своем посту.