Девушка порезала своего дядю по просьбе покойного отца, который пришел к ней во сне

В Ялте 24-летняя девушка совершила покушение на убийство своего дяди. Причиной этого стала соответствующая просьба покойного отца, который якобы навестил дочь во сне.

Как сообщает Министерство внутренних дел по Республике Крым, в дежурную часть местных правоохранительных органов поступило сообщение скорой помощи. Диспетчер рассказала, что в одной из квартир медики обнаружили мужчину с множественными проникающими ранениями живота.

На место происшествия выехал наряд полиции. Оказалось, что в квартире проживают супруги, на попечении которых находится племянница. Выяснилось, что 24-летняя девушка страдает отклонениями в поведении.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что преступница воспользовалась кухонным ножом, которым и нанесла несколько ударов в живот своему дяде. Свой поступок девушка объяснила тем, что во сне к ней якобы пришел покойный отец и попросил совершить убийство родственника.

Злоумышленница дала признательные показания. В настоящее время она госпитализирована.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.