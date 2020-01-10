Россия не уверена, что американская ПРО в Японии нужна только для защиты

Япония не смогла убедить России, что размещение на островах американского комплекса ПРО Aegis Ashore будет служить только защите. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Темы укрепления японо-американского союза и развития противоракетной системы – стали одними из главных на встрече Рябкова с японским коллегой Такэо Мори, пишет агентство ТАСС.

Помимо прочего, дипломаты обсудили ситуацию в Иране. Токио прилагает определенные усилия, чтобы стать посредником между Вашингтоном и Тегераном. Это весьма полезно, считает Рябков.

В заключении представитель российского МИД призвал не "наваривать" политические очки на катастрофе украинского Boeing 737 в Тегеране. Сначала надо дождаться заключения экспертов, а не выступать с громкими заявлениями, добавил дипломат.