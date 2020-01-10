На Украине арестовали паломника-инвалида из Севастополя

При пересечении украинско-российской границы украинские силовики задержали жителя Севастополя, который является православным верующим. Он подозревается в участии в деятельности самообороны Крыма. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

По его словам, задержанный поехал на Рождество паломничать в Киево-Печерскую лавру. 8 января он возвращался в Севастополь домой. Его задержали на пункте пропуска "Чонгар". Павел Буцай рассказал, что православному верующему на следующий день избрали меру пресечения в виде ареста до 3 марта 2020 года, сообщает "Интерфакс".

Омбудсмен отметил, что задержанного могли с кем-то перепутать. Он обвиняется в участии в вооруженном формировании на территории Севастополя в 2014 году. В качестве доказательства используется фотография с памятной медалью участника Русской весны. Мама православного верующего рассказала, что ее сын по состоянию здоровья не мог участвовать в деятельности самообороны.

Севастопольские власти примут все меры для возвращения задержанного. Соответствующие запросы уже направлены уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, а также в Министерство иностранных дел.

Задержанный севастополец является глухонемым. Он инвалид по слуху III группы.

Национальная полиция Украины сообщила, что задержанному инкриминируют часть 5 статьи 260 Уголовного кодекса (участие в деятельности незаконных вооруженных формирований). Севастопольцу грозит лишение свободы на срок до 15 лет.