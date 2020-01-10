"Сибирь" прервала победную серию "Локомотива" в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская "Сибирь" на льду домашней арены обыграла ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

У победителей встречи голами отметились Никита Шашков и Виктор Комаров, забившие на 24-й и 46-й минутах соответственно. А у гостей единственную шайбу на 24-й минуте забросил Григорий Денисенко.

"Локомотив" прервал победную серию из трех матчей и с 55 очками занимает шестое место в Западной конференции, а "Сибирь", одержавшая третью победу в последних пяти играх, расположилась на шестой строчке на Востоке, имея в активе 51 очко.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирцы в понедельник, 13 января, на выезде сыграют с "Куньлунь Ред Стар", а ярославцы днем ранее встретятся с казахстанским "Барысом".