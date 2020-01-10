Штаты считают себя "силой добра на Ближнем Востоке" и не собираются уходить из Ирака

Соединенные Штаты не планируют уходить из Ирака. Поэтому любая делегация, которую направят в страну, будет обсуждать обновление стратегического сотрудничества Вашингтона и Багдада, а не вывод войск. Так Госдеп США ответил на призыв и.о. премьера ближневосточного государства начать переговоры об уходе американских солдат из Ирака, пишет агентство РИА Новости.

Госдеп уверен, что сейчас надо обсуждать финансовое, дипломатическое и экономическое партнерство. Также американцы назвали себя "силой добра на Ближнем Востоке".

Напомним, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди в разговоре с госсекретарем Майком Помпео потребовал прислать делегацию для переговоров о выводе подразделений армии США из Республики.

Премьер указал на тот факт, что Штаты незаконно перебрасывают свои силы в страну, а американским беспилотникам никто не разрешал летать в воздушном пространстве Ирака.



Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США убили главу сил специальных операций Ирана Касема Сулеймани. После этого, Исламская Республика нанесла ракетный удар по военным базам на территории Ирака, где располагались американские военные.