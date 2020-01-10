НАТО верит, что Иран мог сбить украинский Boeing

У НАТО нет оснований не доверять разведданным ряда западных стран о возможном поражении иранской зенитной ракетой украинского авиалайнера в небе над Ираном.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он попросил власти Ирана в полной мере содействовать расследованию обстоятельств крушения украинского авиалайнера.

Ранним утром 8 января 2020 года Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" рухнул через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, среди которых граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции.