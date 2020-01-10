Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии. Согласно Указу, для организаций, которые осуществляют транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50 процентов. Такое решение принято в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии. Объектом налогооблажения экологическим налогом также признана транзитная транспортировка сырья по территории Белоруссии магистральными трубопроводами.

В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко провели два телефонных разговора. Они обсудили поставки российской нефти в Белоруссию, а также газовые вопросы. 3 января в концерне "Белнефтехим" заявили о том, что поставки российской нефти не осуществляются. На следующий день, 4 января, были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ.