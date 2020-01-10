США объявили о новых антииранских санкциях

США вводят дополнительные санкции в отношении ряда секторов экономики Ирана, а также тех, кто поддерживает с ними деловые связи.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал американский министр финансов Стивен Мнучин, который сослался на соответствующий указ президента США Дональда Трампа.

Он подчеркнул, что Вашингтон ввел санкции против 17 иранских компаний и 8 официальных лиц, отметив, что исключение будет сделано для тех фирм и компаний, которые примут участие в расследовании катастрофы украинского Boeing в Иране.

По словам Мнучина, санкции вводятся после ракетных обстрелов Ирана американских военных баз в Ираке и коснутся не только иранцев, но и тех иностранцев, кто торгует с этой страной или участвует на ее территории в строительстве, производстве и других сферах экономики.