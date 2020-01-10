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10 января 202019:31

Московский зоопарк лишился своего главного символа

Вконтакте / Московский зоопарк

В Московском зоопарке после продолжительной болезни скончался дикий кот манул. Животному было десять лет, что считается солидным возрастом для представителей данного вида.

О случившемся сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на пресс-службу зоосада. Последний год манул проходил лечение от системного заболевания, которое поразило многие его органы и стало причиной развития злокачественной и агрессивной опухоли носа. Специалисты сделали все возможное, чтобы спасти жизнь животного, но терапия давала лишь временный эффект. Манул умер 3 января.

В сообщении пресс-службы зоопарка отмечается, что дикий кот хорошо запомнился многим постоянным посетителям. Он был настоящим мастером маскировки, поскольку обнаружить его в вольере удавалось далеко не каждому.

Дикий кот манул — один из знаковых обитателей зоопарка. Животное изображено на логотипе зоосада. В столичном зоопарке надеются, что манула запомнят здоровым, неизменно таинственным и прекрасно пушистым.

Ранее стало известно, что в Ленинградском зоопарке умерла кошка, которая прославилась дружбой с рысью. Животные были неразлучны с 2007 года.

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